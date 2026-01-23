Ambra Arpino, compagna di Graziano Rossi e accusata da Valentino Rossi di circonvenzione di incapace per aver manipolato il padre per farsi consegnare circa 200.000 euro, interviene a Dentro la notizia per raccontare la sua versione dei fatti.

La donna ricostruisce come sarebbe cambiata la percezione nei suoi confronti: "Sono passata dall'essere una persona preziosa, perché mi sono occupata del babbo, ad essere quella dipinta come una strega, come quella che va rubando i soldi e quant'altro, nel momento in cui Rossi divorzia dall'ex moglie e mi chiede di sposarlo".

Ambra racconta di aver avuto contatti minimi con Valentino: "Io Valentino Rossi l'ho visto in questa casa una volta, c'ho parlato una volta quando è venuto a dirmi che il padre era amministrato". La donna aggiunge: "Io ho passato quattro anni al ranch, ma Valentino non si è mai avvicinato".