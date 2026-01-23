Ambra Arpino, compagna di Graziano Rossi e accusata da Valentino Rossi di circonvenzione di incapace per aver manipolato il padre per farsi consegnare circa 200.000 euro, interviene a Dentro la notizia per raccontare la sua versione dei fatti.
La donna ricostruisce come sarebbe cambiata la percezione nei suoi confronti: "Sono passata dall'essere una persona preziosa, perché mi sono occupata del babbo, ad essere quella dipinta come una strega, come quella che va rubando i soldi e quant'altro, nel momento in cui Rossi divorzia dall'ex moglie e mi chiede di sposarlo".
Ambra racconta di aver avuto contatti minimi con Valentino: "Io Valentino Rossi l'ho visto in questa casa una volta, c'ho parlato una volta quando è venuto a dirmi che il padre era amministrato". La donna aggiunge: "Io ho passato quattro anni al ranch, ma Valentino non si è mai avvicinato".
Secondo Ambra, i suoi tentativi di dialogo sarebbero stati respinti: "Io l'ho supplicato, pregato. Ho messaggi, registrazioni nelle quali chiedevo a Valentino di parlare con me. Io ho dovuto urlare, chiamare, piangere affinché qualcuno mi aiutasse. Valentino non ha mai voluto ascoltarmi, mi ha soltanto offesa".
Sull'accusa di circonvenzione di incapace, Ambra respinge fermamente le ipotesi di manipolazione: "Quello che dice Valentino non corrisponde alla verità. Manipolare è una cosa gravissima. Rossi Graziano le garantisco che è tutto tranne che manipolabile".
Nonostante la battaglia legale in corso, la coppia conferma l'intenzione di sposarsi e Ambra lancia un messaggio a Valentino: "Gli faremo sapere la data del nostro matrimonio e saremo ben felici di invitarlo e di sapere che lui è contento per noi e quindi assolutamente lo invito con tutto il cuore".
Sempre a Dentro la notizia, Graziano Rossi aveva raccontato: "Quando io e Ambra abbiamo avuto modo di dire che pensavamo di sposarci, improvvisamente sulla mia famiglia è calato un velo di paura, un velo di sospetto, perché hanno pensato: se Ambra lo sposa la nostra parte dell'eredità, ciao".