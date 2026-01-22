Valentino Rossi, l'accusa del padre: "Mi ha fatto firmare con un trabocchetto"

Graziano Rossi racconta: "Quando io e Ambra abbiamo avuto modo di dire che pensavamo di sposarci, improvvisamente sulla mia famiglia è calato un velo di paura , un velo di sospetto, perché hanno pensato: se Ambra lo sposa la nostra parte dell'eredità , ciao".

Graziano Rossi e la compagna Ambra, denunciata da Valentino Rossi

Il padre del pilota descrive come sarebbe avvenuta la nomina dell'amministratore di sostegno: "Quando Valentino mi ha fatto l'amministratore di sostegno, è stato con un trabocchetto perché è venuto a casa mia con l'avvocato e il commercialista, mi hanno detto: Guarda, questa cosa qui non significa niente, ce l'hanno tutti l'amministratore di sostegno, firmalo. Io come un grandissimo stupido l'ho firmato e quando ho capito che cosa significava l'amministratore di sostegno mi sono subito dato da fare, sono riuscito ad uscire da questa da questo trabocchetto".

Graziano Rossi accusa: "Lui punta i miei soldi perché lui ha da gestire una serie di parentela ai quali lui un po' di soldi deve darli, quindi lui i soldi suoi dalle sue tasche non ci pensa nemmeno a toglierseli".

La coppia si dichiara comunque aperta a una riconciliazione. Ambra dichiara: "Noi lo invitiamo al matrimonio, sperando che venga assolutamente. Io non ce l'ho con Valentino perché non c'ho avuto proprio modo di confrontarmi con lui".

Sulla denuncia per circonvenzione di incapace, la donna si difende: "Dov'è l'incapace? Dov'è la circonvenzione? Dov'è il danno al patrimonio?".

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE