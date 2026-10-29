Dentro la notizia torna a parlare del caso di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, le due donne morte per presunto avvelenamento da ricina lo scorso dicembre, in provincia di Campobasso, durante le festività natalizie.

"Un mix di cose, rabbia, dolore". Così Giovanna, la cognata di Antonella Di Ielsi, descrive a Dentro la notizia ciò che prova la famiglia, a dieci mesi dalla morte della cinquantenne e della figlia quindicenne Sara Di Vita, avvelenate con la ricina a Pietracatella.

Sarebbero iniziati gli accertamenti sui computer e sul tablet prelevati dallo studio di Gianni Di Vita a Campobasso. Gli inquirenti starebbero inoltre approfondendo la figura di una donna che avrebbe avuto un legame particolare con Gianni Di Vita, mentre la sorella di Sara, Alice, e il tecnico di laboratorio marito della professoressa amica d'infanzia di Gianni non sarebbero più al centro delle indagini.