Dentro la notizia torna a parlare del caso di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, le due donne morte per presunto avvelenamento da ricina lo scorso dicembre, in provincia di Campobasso, durante le festività natalizie.
"Un mix di cose, rabbia, dolore". Così Giovanna, la cognata di Antonella Di Ielsi, descrive a Dentro la notizia ciò che prova la famiglia, a dieci mesi dalla morte della cinquantenne e della figlia quindicenne Sara Di Vita, avvelenate con la ricina a Pietracatella.
Sarebbero iniziati gli accertamenti sui computer e sul tablet prelevati dallo studio di Gianni Di Vita a Campobasso. Gli inquirenti starebbero inoltre approfondendo la figura di una donna che avrebbe avuto un legame particolare con Gianni Di Vita, mentre la sorella di Sara, Alice, e il tecnico di laboratorio marito della professoressa amica d'infanzia di Gianni non sarebbero più al centro delle indagini.
Giovanna torna al 24 dicembre e a una battuta di Antonella rivolta al padre Salvatore sui gusci delle cozze: "Non dovevamo buttarle così nei campi. Di solito, di regola, i gusci delle cozze vanno buttati nel differenziato. Invece noi buttavamo tutto nell'umido", spiega.
Giovanna, però, non pensa che le cozze possano avere un ruolo nella vicenda, anche se gli inquirenti si starebbero concentrando proprio su questo: "Evidentemente loro hanno qualcosa che noi non sappiamo".
Sulla presunta terza donna vicina a Gianni Di Vita, Giovanna preferisce non entrare nel merito: "Su questo non mi esprimo perché non so e non mi va di parlare di questa cosa".
TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE