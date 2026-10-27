La sessantanovenne è morta il 16 ottobre in un violento scontro frontale sulla tangenziale della città. A provocare l'impatto sarebbe stato l' ex compagno Fulvio Ielmini .

"Mia mamma era una donna forte. In alcuni momenti della sua vita è quella che da sola è riuscita a farci crescere". Danny Ruocco ricorda così la madre Pierina Buffon ai microfoni di Dentro la notizia nel giorno dei funerali celebrati nella chiesa di Santa Maria del Cerro a Cassano Magnago.

Il figlio ripercorre la loro storia: "La loro relazione è durata dodici anni. Una notte l'ha presa per il collo, la voleva strozzare. Ho pensato che fosse stato soltanto un gesto dovuto alla gelosia. Non credevo che sarebbe arrivato a questa cosa". Poi spiega: "Mia mamma si sentiva troppo oppressa, troppo chiusa. Era finita la relazione e lui non riusciva a mettersi il cuore in pace".

Dentro la notizia trasmette anche alcuni audio in cui Ielmini avrebbe minacciato più volte un gesto estremo contro Pierina pur di riaverla: "Cercavo di calmarlo in qualsiasi modo, di trasmettergli calma", racconta Danny, che aggiunge: "Mia madre aveva fatto una denuncia quando si era accorta che le metteva il GPS, quando lui era ossessionato, ma non si è fermato".

Sull'ex compagno della madre dichiara: "È un folle, un pazzo, non ci sono altri termini. Voleva ucciderla, ne sono sicuro al 100%".

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE