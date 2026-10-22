Pamela Genini, la mamma: "Francesco Dolci ci odia perché non lo abbiamo mai considerato fidanzato di mia figlia"

"Francesco Dolci ci odia perché non lo abbiamo mai considerato fidanzato di mia figlia". Così Una, la mamma di Pamela Genini, risponde a Dentro la notizia alle parole e alle accuse rivolte a lei e al compagno Piergiuseppe da Francesco Dolci.

"Siamo indignati da questo personaggio che, indagato per un reato così grave come il vilipendio di cadavere, va ancora in tv a diffamare Pamela e la nostra famiglia - prosegue Una, in collegamento insieme al compagno - Questa cosa ci fa stare molto male, noi abbiamo già sofferto per quello che è successo, non ne possiamo più".

La mamma di Pamela Genini aggiunge: "Francesco Dolci parla solo dei soldi e dei beni di mia figlia. Lui prova un odio profondo nei nostri confronti perché noi non l'abbiamo mai considerato come fidanzato di Pamela. Anche tramite le indagini, abbiamo capito che Francesco Dolci non era nessuno per lei, non ha nessun diritto di parlare in nome di Pamela, non ha nessun diritto di diffamarla e di raccontare menzogne su di lei, anche sui social. Va fermato. Chi era lui per lei? Nessuno".