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CRONACA17 giugno 2026

Pamela Genini, la mamma: "Dolci sta cercando di depistare le indagini"

A Dentro la notizia, la madre della 29enne uccisa nel 2025 risponde a Francesco Dolci: "È una persona pericolosa e vendicativa"
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A Dentro la notizia parla la mamma di Pamela Genini, la 29enne uccisa il 14 ottobre 2025 dal suo ex compagno Gianluca Soncin e la cui salma è stata profanata a marzo 2026. La donna, Una, torna sul caso e risponde direttamente a Francesco Dolci, l'unico indagato per il vilipendio di cadavere.

La madre di Pamela Genini parla così dell'uomo indagato per la profanazione della tomba di sua figlia: "Si vede chiaramente che Francesco Dolci mi odia", afferma. "Sta cercando di depistare le indagini, sta raccontando tantissime bugie. Mi batto per la mia figlia e per la mia famiglia, perché questa persona indagata, una persona pericolosa, una persona vendicativa, sta cercando di infangare l'immagine di mia figlia, nonostante il cerchio si stia stringendo attorno a lui".

Una Smirnova, mamma di Pamela Genini
Una Smirnova, mamma di Pamela Genini

Sulle presenze notturne al cimitero, la donna racconta: "Ho notato una volta un fiorellino, una rosellinа piccolissima che qualcuno ha portato e messo per terra davanti a mia figlia, e ho notato le candele tutte le sere questo inverno, erano messe per terra davanti a lei". Una spiega: "All'inizio non riuscivo a capire, poi pensato che fosse lui. Ho visto che veniva anche la sera a frequentare il cimitero, una volta anche la notte, e ho capito che logicamente può essere solo lui".

Sul numero di persone che avrebbero potuto compiere la profanazione, la madre di Pamela Genini cita le conclusioni dei carabinieri: "Hanno confermato che potrebbe essere solo una persona. Massimo due".

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