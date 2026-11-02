"L'unica certezza è che chi è entrato in questo appartamento aveva le chiavi, perché la porta non era scassata". Una, la mamma di Pamela Genini, interviene a Dentro la notizia in collegamento da Strozza (Bergamo) insieme al compagno Pier Giuseppe, dopo l'intrusione nella casa di Milano in cui la figlia è stata uccisa.

Il 28 ottobre i familiari sarebbero entrati nell'appartamento, dissequestrato il 5 ottobre, per ritirare gli effetti personali di Pamela e avrebbero trovato il piano superiore messo a soqquadro. Sarebbero spariti gioielli e oggetti personali, mentre sulla porta non risulterebbero segni di effrazione.

Pier Giuseppe se ne sarebbe accorto appena arrivato: "Come siamo saliti, ho notato subito che l'appartamento non era sigillato con niente, c'era solo un cartellino con lo scotch fuori". Poi aggiunge: "Sembrerebbe che manchino tutti i gioiellini, perché le scatolette erano ovunque, vuote e lanciate". Sul posto interviene anche la scientifica: "Hanno trovato un paio di guantini in lattice", spiega.