Pamela Genini, parla Francesco Dolci: "Non prendo soldi per le interviste"

Oltre a negare qualsiasi responsabilità negli eventi di quella notte, Dolci spiega cosa prova a sentirsi al centro di questo caso: "È una situazione che non mi permette di vivere. Non prendo soldi dalle interviste, non posso lavorare, non posso camminare, mi è anche venuta la pancetta per questo motivo. Non posso più uscire la sera, frequentare gli amici. È una situazione che mi ha stravolto la vita, ma la posso accettare se tutto questo può aiutare a risolvere il caso di Pamela".

Sempre a Dentro la Notizia, Francesco Dolci aveva parlato di sua possibile presenza nei pressi del cimitero nelle ore notturne, come suggerirebbero le immagini riprese dalle telecamere: "Di certo non sono entrato nella notte nel cimitero. Assolutamente no". In riferimento alla riconoscibilità della sua automobile, l'uomo aveva aggiunto: "Comunque ho una macchina ben riconoscibile e le telecamere lì ce ne sono molte".

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