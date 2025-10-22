Nel corso dell’incidente probatorio mostrato in esclusiva da Dentro la Notizia, Manuela Bianchi ricostruisce il suo rapporto con Louis Dassilva e le ragioni che l’hanno spinta a confessare tutto. La donna racconta di aver deciso di chiudere la relazione extraconiugale a metà settembre: "Avevamo deciso di lasciarci a settembre, non mi ricordo il giorno, circa metà settembre, adesso potrei sbagliarmi. Il problema era sempre che ero in una situazione che non mi piaceva stare, non volevo essere un’amante. Avevo molta paura, soprattutto per lui, che la cosa si scoprisse".
Bianchi spiega di aver temuto di poter essere scoperta da Pierina Paganelli, la 78enne uccisa il 3 ottobre 2023 a Rimini in via del Ciclamino: "Gli ho detto: Guarda, non vorrei mai che ci mettessero qualcuno dietro a seguirci, tipo un investigatore privato. Mia suocera non sarebbe neanche la prima volta che lo fa perché è così che ha scoperto la relazione extraconiugale che aveva il suo ex marito".
La donna parla della paura che l’ha spinta a raccontare tutto: "Io, dottore, sono arrivata al punto di avere veramente paura, ma una paura folle per la mia vita e per la vita di mia figlia. Questa situazione ha raggiunto dei limiti che non avrei mai creduto. Voglio assolutamente protezione, avevo bisogno di tirare fuori tutto".
Alla domanda su chi le avesse fatto paura, Bianchi parla di Valeria Bartolucci: "Sono arrivate minacce pesantissime dalla mia vicina di casa. Parole ben più gravi che mi ricordano la mafia, tipo sciogliermi completamente nell’acido, sfigurarmi il viso così lui non ti guarderà mai più, oppure, una delle più belle in assoluto, prepararmi una bara di un metro e settanta dove metterci dentro mia figlia Bianca. Penso che siamo arrivati al limite del limite".
La donna chiede verità e protezione: "Voglio che si arrivi veramente alla verità, qualunque essa sia. Se io potevo dare un aiuto concreto, lo potevo fare dicendo la verità".