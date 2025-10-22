Emanuela Bianchi durante l'incidente probatorio

Nel corso dell’incidente probatorio mostrato in esclusiva da Dentro la Notizia, Manuela Bianchi ricostruisce il suo rapporto con Louis Dassilva e le ragioni che l’hanno spinta a confessare tutto. La donna racconta di aver deciso di chiudere la relazione extraconiugale a metà settembre: "Avevamo deciso di lasciarci a settembre, non mi ricordo il giorno, circa metà settembre, adesso potrei sbagliarmi. Il problema era sempre che ero in una situazione che non mi piaceva stare, non volevo essere un’amante. Avevo molta paura, soprattutto per lui, che la cosa si scoprisse".

Bianchi spiega di aver temuto di poter essere scoperta da Pierina Paganelli, la 78enne uccisa il 3 ottobre 2023 a Rimini in via del Ciclamino: "Gli ho detto: Guarda, non vorrei mai che ci mettessero qualcuno dietro a seguirci, tipo un investigatore privato. Mia suocera non sarebbe neanche la prima volta che lo fa perché è così che ha scoperto la relazione extraconiugale che aveva il suo ex marito".