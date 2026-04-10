Nel programma condotto da Gianluigi Nuzzi, vengono trasmesse le parole di Vincenzo Cuzzone , il primario di rianimazione che ha tentato di salvare Antonella e Sara.

Il primario di rianimazione che ha soccorso la madre e la figlia avvelenate da ricina

Antonella, invece, avrebbe manifestato segni inequivocabili della tossina: "Ha avuto un episodio di vomito proprio davanti a me", ricorda Cuzzone, invece il marito Gianni "in nostra presenza non ha avuto disturbi particolari".

Le indagini avrebbero messo in luce i vuoti di memoria selettivi di Gianni, capace di ricordare nei dettagli il pranzo dell'antivigilia ma confuso sul menù della sera del 23 dicembre, quando sarebbe avvenuto l'avvelenamento. Nelle ultime ore, avrebbe anche rinunciato improvvisamente l'avvocato Arturo Messere dopo dieci ore di interrogatorio.

Gli esiti degli esami tossicologici sul sangue di di Vita sarebbero previsti per la prossima settimana, che potranno accertare definitivamente se il padre sia entrato effettivamente in contatto con la ricina. Finora sarebbero state interrogate oltre trenta persone nel tentativo di ricostruire i movimenti della famiglia durante le festività e di identificare come la sostanza abbia potuto uccidere Antonella e Sara.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE