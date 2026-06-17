Morte a Campobasso, il silenzio del marito Gianni Di Vita: "Mi dispiace"

Di Vita abbandona brevemente il silenzio, ma solo per spiegare il contenuto della borsa che porta con sé: "Questi sono i libri per l'esame che deve fare mia figlia". Il riferimento è alla figlia maggiore Alice, alla quale Gianni porta il materiale necessario per sostenere i suoi esami universitari.

Il silenzio di Di Vita arriva mentre gli inquirenti starebbero incrociando migliaia di conversazioni telefoniche con le testimonianze di oltre 160 persone sentite in questura. Dall'analisi dei cellulari sarebbero emersi messaggi in cui Antonella avrebbe manifestato a un'amica la volontà di divorziare dal marito, circostanza che avrebbe portato gli investigatori a ipotizzare che fosse lei il bersaglio prescelto dell'avvelenamento e la figlia Sara una vittima collaterale. Le indagini si sarebbero estese anche ai rapporti tra la famiglia Di Vita e la cugina di Gianni, Laura, con cui negli ultimi tempi sarebbero emersi attriti: la donna non avrebbe partecipato ai pasti della vigilia di Natale.

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