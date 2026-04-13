"Tutto questo è agghiacciante - dice il figlio dell'anziano morto a Gianluigi Nuzzi - Mio padre stava bene, la seria prima della sua morte stavamo giocando insieme a carte. Il giorno dopo mi hanno chiamato dicendomi che era deceduto. Subito avevo pensato che fosse successo qualcosa di brutto sull'ambulanza". Luca continua il suo racconto: "Quando mi hanno avvisato che era morto, il primario mi ha detto che mio padre era deceduto a seguito di un arresto cardiocircolatorio".

Dentro la notizia torna sul caso di Luca Spada , l' operatore della Croce Rossa di Forlimpopoli e Bertinoro indagato dalla Procura di Forlì per omicidio volontario a seguito di alcune morti sospette in ambulanza . Attualmente, il 27enne è stato arrestato per un omicidio e accusato di altri cinque. Tra questi anche il presunto omicidio del padre di Luca, il signor Francesco, morto improvvisamente lo scorso loglio. Il ragazzo ha rilasciato un'intervista a Dentro la notizia nel corso della puntata di lunedì 13 aprile.

Dentro la notizia torna sul caso di Luca Spada

Luca Spada, l'intervista all'operatore dell'ambulanza dopo le morti sospette

A marzo, prima di essere arrestato con l'accusa di omicidio, Luca Spada aveva rilasciato un'intervista a Dentro la notizia dove chiariva la sua posizione: "Di queste persone, tranne una che realmente è morta in ambulanza, io non so nemmeno quando fossero morte. Ho appurato tramite l'avviso di garanzia che ci sono state morti che sono state successivamente al mio trasporto di cinque o dieci giorni".

L'indagato aveva poi precisato: "In uno dei cinque trasporti che mi vengono contestati, in uno ero autista, quindi non ero nemmeno dietro col paziente".