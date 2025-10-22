Garlasco, l’avvocato di Lovati sullo scontrino di Sempio: "Potrebbe essere un boomerang"

L'Avvocato Fabrizio Gallo

A Dentro la Notizia, l’avvocato Fabrizio Gallo, legale di Massimo Lovati, commenta l’alibi di Andrea Sempio, basato sullo scontrino di un parcheggio datato 13 agosto 2007, elemento chiave nell’archiviazione della sua posizione nel caso Chiara Poggi: "Chiunque metteva l’occhio attento nelle carte processuali si sarebbe accorto che questo scontrino, a mio avviso, traballava".

Gallo dichiara: "Io non voglio entrare nel merito del processo, perché è seguito da due validissimi colleghi. Però una volta che mi sono confrontato con il mio assistito e ho visto le carte, ho cercato se ci fossero dei riscontri a questo scontrino".

Secondo il legale, la circostanza stessa del deposito del documento susciterebbe dubbi: "Il contesto è strano perché lui non era indagato né gliel’avevano chiesto. Se poi lo scontrino mi colloca in una forchetta di tempo che va dalle 10:18 alle 11:18, e a quel tempo il medico legale aveva stabilito che questo è esattamente il momento in cui è morta Chiara Poggi, è chiaro che o è forte il mio alibi nel presentare lo scontrino o altrimenti questo diventa indizio di reità grave, di responsabilità".