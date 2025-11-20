"Io non faccio l'investigatore - dice l'avvocato Cataliotti intervistato dall'inviato di Dentro la notizia - Vedo che altri avvocati coinvolti nel nostro processo si trasformano da difensori del proprio assistito a inquirenti. Io non mi presto a questo gioco, anche se sarebbe per me molto più facile perché potrei puntare il dito contro Stasi cercando di evidenziare gli elementi indiziari e o probatori che hanno indotto una condanna passata in giudicato nei suoi confronti".

Garlasco, gli avvocati di Sempio e Stasi

In trasmissione, Antonio De Rensis risponde Liborio Cataliotti: "Replico nuovamente confermando la stima che ho per il collega, un bravissimo avvocato, con il quale ho avuto modo anche di lavorare insieme. Replico dicendo che l'avvocato Bocellari non è il procuratore capo e io non sono il procuratore aggiunto, noi siamo due avvocati che stanno assistendo a un'indagine che coinvolge, tra Pavia e Brescia, prima 6 e ora 5 pubblici ministeri con due procuratori capo. Non credo di essere, insieme all'avvocato Bocellari, il motore di questa indagine".