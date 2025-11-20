Dentro la notizia torna a occuparsi del caso Garlasco e delle ultime notizie a riguardo intervistando Andrea Sempio.

"Va a momenti. Da quando è iniziato il tutto c'è un livello di ansia costante che ormai è diventato la norma, quindi si va dal poco ansioso al tanto ansioso. Si va avanti, non si può fare altro", risponde Sempio alla domanda dell'inviato su come stesse vivendo l'indagine.

A questo proposito, Andrea Sempio spiega: "Io con i miei avvocati stiamo cercando di ricostruire un po', in base a com'era la casa ai tempi, quelli erano i punti che io frequentavo più spesso, e quali potessero essere i punti che io potevo avere in comune con Chiara come frequentazione della casa, dei punti di contatto tra me e Chiara nell'uso quotidiano del vivere l'abitazione. Io ho sempre detto che frequentavo la casa, ho sempre detto che bene o male avevo frequentato tutte le stanze, ci passavo del tempo. Io e i miei avvocati stiamo cercando di vederla in maniera molto critica. Non è tanto un lavoro per trovare punti a mio favore, ma è cercare gli stessi punti contro di me. Devo dire che stiamo facendo un lavoro decisamente approfondito".