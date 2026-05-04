Dopo la riapertura delle indagini sul delitto di Chiara Poggi a Garlasco, Dentro la Notizia si occupa delle ultime notizie riguardanti il caso.

Dopo la decisione dei magistrati della Procura di Pavia che avrebbero indicato Andrea Sempio come l'unico responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi, ora si prenderebbero in esame diverse chat che Andrea Sempio avrebbe pubblicato tra il 2009 e il 2016 su un forum dedicato alla seduzione.

Garlasco ultime notizie: i post scritti da Andrea Sempio sul forum

Nel forum online, Andrea Sempio avrebbe scritto diversi post raccontando il suo rapporto con le donne: "Ho quasi 22 anni e con le donne sono arrivato al massimo a qualche bacio. Caratterialmente son sempre stato simpaticamente str***o. Questo ha sempre attratto le hot babe fino a un certo punto, ma non ho mai avuto il coraggio di spingermi oltre".

"Lo stupro è la dimostrazione pratica della forza del maschio", questo virgolettato, insieme agli altri messaggi, sarebbe considerato dalla Procura di Pavia come elemento rilevante per comprendere il contesto psicologico in cui Sempio potrebbe aver agito.

Garlasco, l'avvocato di Sempio commenta i post del forum

“La lettura distorta di tutti quei post scritti sui forum da Andrea Sempio dal 2009 in avanti è stata rappresentata come provante rispetto all’ipotesi che lui potesse avere una passione ossessiva per Chiara Poggi".

A Dentro la Notizia, l'avvocato di Andrea Sempio commenta e analizza i post che sarebbero stati scritti dal suo assistito su un forum: "Se si leggono tutte le 768 pagine dei post scritti da Andrea Sempio si troverà ampia traccia che la ragazza per cui provava questa passione era un’altra. Questa ragazza ha un’identità ben precisa con nome e cognome della stessa”

“Viene da pensare che la Procura cerca un conforto alla tesi, che noi definiamo erronea e parziale, secondo la quale l’oggetto del desiderio di Andrea Sempio sia Chiara Poggi. Noi possiamo farci solo interpreti dell'indagine perché non abbiamo accesso agli atti”, conclude l'avvocato.

Nei prossimi giorni, saranno sentiti in Procura come testimoni le gemelle Cappa e Marco Poggi, fratello di Chiara Poggi e amico di Andrea Sempio.

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