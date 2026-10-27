Federica Torzullo, la mamma dopo l'avvio del processo a Claudio Carlomagno: "Lui non ha mai chiesto di Federica"

La 41enne è scomparsa l'8 gennaio da Anguillara Sabazia, mentre era in corso la separazione, e dieci giorni dopo il suo corpo è stato ritrovato in un terreno vicino all'azienda dell'uomo. Carlomagno avrebbe confessato e ora risponde davanti alla corte d'assise di Roma di femminicidio aggravato dalla premeditazione, occultamento e vilipendio di cadavere.

Secondo quanto racconta la madre di Federica, in aula l'imputato non avrebbe incrociato lo sguardo di nessuno, nemmeno il suo: "Speravo che avesse il coraggio di guardarmi negli occhi".

Nei giorni della scomparsa, racconta la donna, Carlomagno si sarebbe comportato in modo apparentemente normale.: “L’unica cosa strana che ci sembrava era il fatto che lui non aveva nessunissima intenzione di cercarla”. Mentre il padre di Federica girava la zona con alcuni amici per cercarla, il marito sarebbe rimasto in disparte: “Non ha partecipato, non ha neanche chiesto se avesse trovato qualcosa”. “Da lì forse io ho cominciato a capire che c’era qualcosa che non andava, perché neanche il nome di Federica ha mai pronunciato in quei giorni”, spiega.

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