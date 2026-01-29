Federica Torzullo, l'avvocato della sorella spiega come sono stati recuperati i giochi del figlio della vittima dalla casa del delitto

In collegamento con la trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi l'avvocato della sorella di Federica Torzullo, che ai microfoni di Dentro la notizia spiega come sono stati recuperati i giochi del figlio della vittima dalla casa dove presumibilmente si sarebbe consumato il delitto. Attualmente il piccolo è affidato ai nonni materni, dopo che i nonni paterni Maria Messenio e Pasquale Carlomagno sono stati rinvenuti impiccati nel giardino della loro villetta ad Anguillara Sabazia.

"È un piccolissimo gesto nell'ambito di questa indagine molto importante e dolorosa che però mi ha reso molto orgoglioso dal punto di vista professionale e personale - dice il legale della sorella di Federica Torzullo a proposito del recupero dei giocattoli del figlio della vittima - Aiutare la famiglia nel poter restituire un minimo di quotidianità, di sorriso e di serenità al bambino lo trovo un grande obiettivo. La riconsegna non è stata semplice, perché per poter prendere i gioghi e al tempo stesso non alterare il luogo del delitto sono dovuti intervenire i RIS con tutte le cautele del caso. Sono stati i RIS a prendere i giochi e a riconsegnarli presso la caserma dei Carabinieri".

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE