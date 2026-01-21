Federica Torzullo, l’avvocato di Claudio Carlomagno: "Il litigio è nato per il figlio"

A Dentro la notizia interviene Andrea Miroli, avvocato di Claudio Carlomagno, il marito di Federica Torzullo, la donna di 42 anni scomparsa nel nulla la sera dell'8 gennaio da Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. L'uomo avrebbe confessato il femminicidio avvenuto ad Anguillara Sabazia.

Dopo l'interrogatorio, l'avvocato spiega che l’omicidio sarebbe avvenuto in seguito al conflitto legato alla separazione e all’affidamento del bambino: "Il litigio è nato per il discorso del figlio. La separazione tardava ad essere introdotta e quindi il fatto che la separazione potesse essere invece formalizzata solo da Federica, con il rischio che il bambino fosse a lei assegnato in via esclusiva, nella sostanza ha fatto insorgere al signor Carlomagno quello che ha commesso, il fatto che ha compiuto. La tragedia ha la sua genesi in questo".