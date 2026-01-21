Federica Torzullo, l’avvocato di Claudio Carlomagno: "Il litigio è nato per il figlio"

A Dentro la notizia interviene Andrea Miroli, avvocato di Claudio Carlomagno, il marito di Federica Torzullo, la donna di 42 anni scomparsa nel nulla la sera dell'8 gennaio da Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. L'uomo avrebbe confessato il femminicidio avvenuto ad Anguillara Sabazia.
Dopo l'interrogatorio, l'avvocato spiega che l’omicidio sarebbe avvenuto in seguito al conflitto legato alla separazione e all’affidamento del bambino: "Il litigio è nato per il discorso del figlio. La separazione tardava ad essere introdotta e quindi il fatto che la separazione potesse essere invece formalizzata solo da Federica, con il rischio che il bambino fosse a lei assegnato in via esclusiva, nella sostanza ha fatto insorgere al signor Carlomagno quello che ha commesso, il fatto che ha compiuto. La tragedia ha la sua genesi in questo".
Nel corso dell’intervista, l’avvocato spiega: "Guardate che il signor Carlomagno si sta svegliando da un incubo in cui sicuramente si è trovato. Certamente lui si rende conto di aver distrutto tre famiglie, di aver sottratto il figlio alla madre, il figlio al padre, e consentitemi di esprimere la mia vicinanza, la solidarietà alla famiglia. Ma lui vive in una condizione di prostrazione, signori".
Il legale conclude sottolineando che il nodo centrale della tragedia riguarderebbe il figlio della coppia: "Considerate che il bambino per lui era tutta la sua vita. Il fatto e il solo pensiero che gli si potesse essere tolto ha determinato in lui quello che è accaduto".