Da qualche giorno, una delle figlie di Nathan e Catherine, genitori della famiglia nel bosco, è ricoverata all’ospedale pediatrico di Vasto.

Dentro la notizia si occupa delle ultime notizie sul caso della famiglia nel bosco che, secondo la versione dei consulenti della coppia, avrebbe subito una nuova ingiustizia. A marzo 2026, un'ordinanza del Tribunale dei Minorenni dell'Aquila ha disposto l'allontanamento dei tre bambini dalla casa famiglia di Vasto e la loro separazione dalla madre.

Secondo quanto riportato dai consulenti di parte, i genitori avrebbero saputo del ricovero della figlia con un giorno di ritardo: gli assistenti sociali avrebbero provato a contattare Nathan, ma non avrebbero chiamato Catherine.

La figlia ricoverata per una crisi respiratoria è seguita da un assistente sociale giorno e notte. I genitori possono vedere la figlia due ore al giorno, secondo gli orari di visita.

Famiglia nel bosco, l'avvocato critica la perizia psichiatrica

Nel programma condotto da Gianluigi Nuzzi, l'avvocato della famiglia nel bosco aveva contestato la perizia psichiatrica depositata presso il Tribunale dei Minori dell'Aquila: il documento avrebbe stabilito l'inadeguatezza genitoriale di Catherine e Nathan, ma la difesa sostiene che la valutazione sia stata condotta in condizioni di irregolarità procedurale.

Il legale aveva sostenuto che i test sarebbero stati effettuati "il 6 marzo, che è una data che chiunque segue questa vicenda conosce perfettamente, la data in cui è stata allontanata la madre. I test sono stati fatti in un momento drammatico".