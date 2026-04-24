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IL CASO24 aprile 2026

Famiglia nel bosco, Nathan prepara la nuova casa: "Siamo disposti a fare di tutto per i nostri bambini"

A Dentro la notizia, le parole del padre dei bambini della famiglia nel bosco, mentre inizia a sistemare l'alloggio comunale
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"Siamo disposti a fare di tutto per i nostri bambini". Nathan Trevallion entra nella nuova casa messa a disposizione dal Comune di Palmoli e inizia i preparativi per il ricongiungimento con i suoi figli. Il padre della famiglia nel bosco dichiara a Dentro la notizia: "Noi abbiamo detto di sì a tutto. Devo portare un po' di roba adesso, le lenzuola, le copertine per i letti. Tutti pronti, quando usciranno i bambini staremo dormendo qua".

Questa sistemazione temporanea rappresenta una soluzione necessaria per permettere il ricongiungimento, in attesa che il casolare originale nel bosco venga ristrutturato e messo a norma.

Nathan Trevallion
Nathan Trevallion

L'inadeguatezza della precedente abitazione sarebbe stata, infatti, uno dei motivi centrali che avrebbero portato alla sospensione della responsabilità genitoriale e al conseguente allontanamento dei minori. I genitori avrebbero assecondato ogni richiesta avanzata dal giudice e dai servizi sociali per riavere i figli.

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