"Siamo disposti a fare di tutto per i nostri bambini". Nathan Trevallion entra nella nuova casa messa a disposizione dal Comune di Palmoli e inizia i preparativi per il ricongiungimento con i suoi figli. Il padre della famiglia nel bosco dichiara a Dentro la notizia : "Noi abbiamo detto di sì a tutto. Devo portare un po' di roba adesso, le lenzuola, le copertine per i letti. Tutti pronti, quando usciranno i bambini staremo dormendo qua".

L'inadeguatezza della precedente abitazione sarebbe stata, infatti, uno dei motivi centrali che avrebbero portato alla sospensione della responsabilità genitoriale e al conseguente allontanamento dei minori. I genitori avrebbero assecondato ogni richiesta avanzata dal giudice e dai servizi sociali per riavere i figli.

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