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CRONACA24 aprile 2026

Pamela Genini, Francesco Dolci sul capello trovato a casa sua: "Non può essere di Pamela"

Francesco Dolci commenta a Dentro la notizia il ritrovamento nella botola di casa sua di un capello che potrebbe essere di Pamela Genini, la 29enne uccisa dall'ex fidanzato
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"Non poteva essere un cappello di Pamela perché aveva i capelli lunghi". Francesco Dolci commenta Dentro la notizia il ritrovamento di un capello nella botola degli impianti a piscina della sua abitazione. L'uomo, ascoltato più volte dai Carabinieri nel corso dell'inchiesta sul caso di Pamela Genini, nega ogni coinvolgimento nella profanazione della salma avvenuta cinque mesi dopo il funerale della donna.

Dolci ipotizza che il capello potrebbe appartenere a uno dei giornalisti che hanno visitato la sua abitazione nei giorni precedenti il ritrovamento.

Francesco Dolci
Francesco Dolci

L'uomo sostiene di avere prove della sua innocenza nelle comunicazioni passate con la vittima: "Ci sono sette anni di chat tra me e Pamela", dichiara Dolci, facendo riferimento anche alle storie pubblicate su Instagram dal profilo della donna durante il periodo del lockdown, quando sostiene di trovarsi nella sua abitazione.

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