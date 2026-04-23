Famiglia nel bosco, Catherine Birmingham: "I nostri bambini soffrono"

Durante il loro intervento alla Camera dei Deputati, Nathan Trevallion e Catherine Birmingham della famiglia nel bosco lanciano un appello alle istituzioni per chiedere il ricongiungimento con i figli, descrivendo la loro situazione come un "incubo senza fine".

L'intervento viene trasmesso e commentato a Dentro la notizia. Catherine denuncia il trattamento subito dai minori: "Non ho mai né visto né sentito una forma di crudeltà così estrema come quella che stanno subendo i miei figli. Siamo affranti perché sappiamo che i nostri bambini soffrono. Siamo affranti perché non possiamo riportarli a una casa dove sappiamo sarebbero al sicuro, sarebbero accuditi e sarebbero amati. L'unica cosa che desidero è di risvegliarmi da quello che mi sembra essere il peggiore degli incubi, un incubo che però è senza fine."