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IL CASO23 aprile 2026

Famiglia nel bosco, Catherine Birmingham: "I nostri bambini soffrono"

A Dentro la notizia, le parole di Catherine Birmingham alla Camera dei Deputati per fare un appello per i bambini della famiglia nel bosco
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Durante il loro intervento alla Camera dei Deputati, Nathan Trevallion e Catherine Birmingham della famiglia nel bosco lanciano un appello alle istituzioni per chiedere il ricongiungimento con i figli, descrivendo la loro situazione come un "incubo senza fine".

L'intervento viene trasmesso e commentato a Dentro la notizia. Catherine denuncia il trattamento subito dai minori: "Non ho mai né visto né sentito una forma di crudeltà così estrema come quella che stanno subendo i miei figli. Siamo affranti perché sappiamo che i nostri bambini soffrono. Siamo affranti perché non possiamo riportarli a una casa dove sappiamo sarebbero al sicuro, sarebbero accuditi e sarebbero amati. L'unica cosa che desidero è di risvegliarmi da quello che mi sembra essere il peggiore degli incubi, un incubo che però è senza fine."

Catherine Birmingham alla Camera dei Deputati
Catherine Birmingham alla Camera dei Deputati

Durante l'intervento, Nathan parla dello stress causato ai figli dalla separazione non solo dai genitori, ma anche dai loro animali, considerati parte integrante della famiglia.

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