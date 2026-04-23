Venerdì 24 aprile, alle ore 21.30, su Retequattro, nuovo appuntamento con Quarto Grado condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero.



Nel corso della puntata, una testimonianza inedita sul caso delle avvelenate di Campobasso.



Si torna a parlare anche del giallo di Garlasco, con tutti gli aggiornamenti sull’incontro che si svolgerà domani tra la procura di Pavia e quella di Milano.



E ancora, le ultime novità sulla vicenda della tomba profanata di Pamela Genini.



Il parterre degli ospiti è composto da Roberta Bruzzone, Carmen Pugliese, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Paolo Reale, Massimo Picozzi, Caterina Collovati e Marco Oliva.

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