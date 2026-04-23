Roberta Carassai interviene a Dentro la notizia per parlare dell'archiviazione del fascicolo dopo cinque anni dalla scomparsa del figlio Alessandro Venturelli, avvenuta a Sassuolo il 5 dicembre 2020. Il Tribunale di Modena ha concluso il caso classificandolo come allontanamento volontario.

"Questa è una coltellata. Questa è una cosa che io avevo messo in conto, però devo dire che l'ufficialità di questa cosa mi spezza il cuore", dice Roberta. La madre aggiunge: "Io arrivo da un periodo personale molto difficile. Ho avuto un aneurisma celebrale, sono viva per miracolo e adesso mi trovo quest'altra coltellata, perché per me è una coltellata al cuore".

Roberta ripercorre gli ultimi giorni prima della scomparsa: "Alessandro ha dormito con me. Alessandro mi diceva: Mamma, io ho paura. Alessandro stava male e credo che la grossa litigata che abbiamo avuto la mattina sia proprio stata un segnale di Ale, cioè mi voleva lasciare un brutto ricordo. Mi voleva fare male per farmi soffrire meno, secondo lui. Ma io l'ho capito bene che non era il mio Ale quello di quei giorni. Gianluigi era un ragazzo sofferente che l'ha proprio detto: Mamma, io sto male".