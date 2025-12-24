Famiglia nel bosco, l'amica della mamma: "Abbiamo vissuto a stretto contatto"

Il programma condotto da Gianluigi Nuzzi riporta la testimonianza di un’amica di Catherine , che racconta la quotidianità vissuta con la madre e i bambini prima della separazione: "Ho avuto modo di relazionarmi con i tre bambini e la loro mamma. Abbiamo vissuto a stretto contatto . Le giornate erano scandite da tempi e ritmi salutari con pasti ad orari regolari, così come la preparazione del momento del riposo notturno".

Catherine Birmingham, la mamma dei bambini della famiglia nel bosco

La donna sottolinea: "I bambini hanno sempre dormito con la loro mamma e ciò ha permesso loro di ricevere le opportune rassicurazioni". Viene poi descritto l’ambiente domestico e rurale in cui vivevano: "I bimbi trascorrevano parte della giornata all'esterno a contatto con un ambiente rurale. All'interno della casa avevano a disposizione libri, colori, quaderni, gomitoli di lana".

Secondo la testimone, i bambini avrebbero mostrato interesse e partecipazione alla vita quotidiana: "Si sono rivelati interessati alle normali attività quotidiane come il cucinare, il prendersi cura degli animali domestici e la cura della casa".

Infine, l’amica della madre evidenzia: "Ciò che è da subito apparso evidente è l'uso corretto e consapevole che hanno dell'acqua. Comprendono che è un bene prezioso e lo usano con parsimonia e accuratezza".