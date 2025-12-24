Famiglia nel bosco, l'amica della mamma: "Abbiamo vissuto a stretto contatto"

Dentro la notizia torna a occuparsi delle ultime notizie sulla famiglia nel bosco: Catherine Birmingham e Nathan Trevallion non trascorreranno il Natale con i loro tre figli, attualmente collocati in una struttura protetta.
Il programma condotto da Gianluigi Nuzzi riporta la testimonianza di un’amica di Catherine, che racconta la quotidianità vissuta con la madre e i bambini prima della separazione: "Ho avuto modo di relazionarmi con i tre bambini e la loro mamma. Abbiamo vissuto a stretto contatto. Le giornate erano scandite da tempi e ritmi salutari con pasti ad orari regolari, così come la preparazione del momento del riposo notturno".
La donna sottolinea: "I bambini hanno sempre dormito con la loro mamma e ciò ha permesso loro di ricevere le opportune rassicurazioni". Viene poi descritto l’ambiente domestico e rurale in cui vivevano: "I bimbi trascorrevano parte della giornata all'esterno a contatto con un ambiente rurale. All'interno della casa avevano a disposizione libri, colori, quaderni, gomitoli di lana".
Secondo la testimone, i bambini avrebbero mostrato interesse e partecipazione alla vita quotidiana: "Si sono rivelati interessati alle normali attività quotidiane come il cucinare, il prendersi cura degli animali domestici e la cura della casa".
Infine, l’amica della madre evidenzia: "Ciò che è da subito apparso evidente è l'uso corretto e consapevole che hanno dell'acqua. Comprendono che è un bene prezioso e lo usano con parsimonia e accuratezza".
In collegamento interviene anche l’ex legale della coppia, che dichiara: "Questa famiglia non merita ciò che sta accadendo loro. È un'assurdità".
L’avvocato contesta la durezza delle decisioni giudiziarie: "Questo accanimento, evidentemente, secondo me, a mio modesto avviso, anche per quello che ho potuto leggere, perché di fatto non conosco più gli atti di causa, non essendo più il loro difensore, mi sembra oggettivamente un'esagerazione".
L’ex legale aggiunge: "Mi sembra oggettivamente un'esasperazione quasi a voler punire questi genitori".
A Dentro la notizia era intervenuta anche la pediatra che si occuperà delle visite ai tre bambini della famiglia nel bosco: "I bambini devono essere in sicurezza. Io penso che a breve mi chiameranno per un consulto, per un incontro in casa famiglia".