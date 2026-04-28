"Sei e sei sempre stata brillante, una donna di profondità, intuizione, intelligenza e forza innegabile", scrive l'amica storica, sottolineando di aver visto Catherine "crescere attraverso stagioni che avrebbero spezzato chiunque", eppure la descrive ancora "lì a amare". Per Deanna, questo sarebbe un "coraggio straordinario".

A cinque mesi dalla perdita della potestà genitoriale, Catherine rimane separata dalla famiglia. La madre è stata allontanata dalla casa famiglia e le è stato negato di trascorrere con i figli la Pasqua e il compleanno.

Deanna conclude così la sua lettera: "Tu non sei la storia che gli altri cercano di scrivere su di te. Tu sei la verità che ha resistito alla prova del tempo e io sarò sempre al tuo fianco in quella verità".

I bambini, nel frattempo, rimangono nella struttura protetta di Vasto.

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