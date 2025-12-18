Famiglia nel bosco, la pediatra: "I bambini erano disidratati e molto provati"

A Dentro la notizia parla la dottoressa, primario di pediatria, che ha preso in cura i tre bambini della famiglia nel bosco dopo la grave intossicazione alimentare avvenuta il 23 settembre 2024. L'episodio ha segnato l’inizio del lungo percorso giudiziario che oggi coinvolge i genitori, Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, impegnati nel tentativo di riottenere la responsabilità genitoriale.
La pediatra descrive le condizioni in cui i minori sono arrivati in ospedale dopo l’intervento dei soccorsi: "I bambini erano molto provati, erano sofferenti, sono arrivati che stavano male, quindi erano anche in condizioni di disidratazione, spaventati e le condizioni ingieniche chiaramente non erano ottimali".
Un quadro clinico che, secondo la dottoressa, avrebbe subito fatto emergere segnali di possibile trascuratezza: "Sembravano essere un po' trascurati, non erano in regola con il calendario vaccinale e c'è stata una difficoltà a comunicare con loro anche per per la barriera linguistica perché non parlavano".
La dottoressa ricostruisce poi l’origine dell’intossicazione, legata alla raccolta dei funghi nel bosco attorno alla casa in cui viveva la famiglia: "Quel giorno anche le bambine hanno raccolto i funghi che hanno posato sul tavolo della cucina e poi erroneamente la mamma, credo, ha mischiato tutto e li ha cucinati".
La coppia oggi mostrerebbe un cambio di rotta, accettando nuove condizioni abitative, controlli sanitari e richiami vaccinali nella speranza di un futuro ricongiungimento familiare.
A Dentro la notizia, aveva parlato anche il dirigente dell'istituto scolastico paritario di Brescia che ha confermato l’idoneità della bambina al passaggio alla terza elementare, smentendo le precedenti voci sulla sua presunta incapacità di scrivere il proprio nome.