Famiglia nel bosco, la pediatra: "I bambini erano disidratati e molto provati"

A Dentro la notizia parla la dottoressa, primario di pediatria, che ha preso in cura i tre bambini della famiglia nel bosco dopo la grave intossicazione alimentare avvenuta il 23 settembre 2024. L'episodio ha segnato l’inizio del lungo percorso giudiziario che oggi coinvolge i genitori, Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, impegnati nel tentativo di riottenere la responsabilità genitoriale.

La pediatra descrive le condizioni in cui i minori sono arrivati in ospedale dopo l’intervento dei soccorsi: "I bambini erano molto provati, erano sofferenti, sono arrivati che stavano male, quindi erano anche in condizioni di disidratazione, spaventati e le condizioni ingieniche chiaramente non erano ottimali".