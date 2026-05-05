Alla vigilia di questa giornata importante del caso Garlasco, i microfoni di Dentro la Notizia hanno raggiunto Andrea Sempio che ha rilasciato all'inviata della trasmissione un' intervista esclusiva . "Sono giorni caotici, come tutti possono immaginare, ma andiamo avanti - dice l'uomo, che parla anche della possibile scelta di non rilasciare dichiarazioni durante l'interrogatorio del 6 maggio - Qualunque cosa farò mercoledì sarà concordata con i miei avvocati , mi fido di loro, quindi seguirò i loro consigli. Io vorrei parlare, dire la mia, capiremo con i miei avvocati se è il momento giusto". Andrea Sempio conclude dicendo: " Non è la mia verità è la verità che è quella, è la verità e basta ".

Nello studio di Dentro la Notizia ospite l'avvocata Angela Taccia, legale di Andrea Sempio, che a Gianluigi Nuzzi dice: "In questo momento così delicato si deve procedere sempre a norma del codice penale, è una strategia difensiva, questo è un momento troppo delicato. Sempio non avrebbe alcun problema a parlare, ma il nostro assistito viene convocato al buio, prima vogliamo capire che carte hanno raccolto".

Tra le ultime news che riguardano il caso del delitto di Garlasco, anche gli oltre 3mila post che sarebbero stati pubblicati da Andrea Sempio tra il 2009 e il 2016 su un forum dedicato alla seduzione, dove l'uomo avrebbe scritto con il nickname "Andreas".

Secondo la difesa di Sempio, i messaggi in questione si riferirebbero a una presunta barista della quale Andrea si sarebbe invaghito. A questo proposito, l'avvocata Taccia dichiara: "Non abbiamo ancora sentito la barista, io sono chi è. Adesso abbiamo l'interrogatorio, poi pensiamo ad altro. Sempio parlava con questa ragazza, noi della compagnia andavamo sempre a quel bar. Tutti noi sapevamo che Andrea aveva una cotta per quella ragazza".