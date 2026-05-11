A Dentro la notizia viene trasmesso in esclusiva l'audio in cui Andrea Sempio chiarisce il contenuto del biglietto ritrovato dai Carabinieri, ritenuto dagli investigatori una possibile ricostruzione del delitto di Garlasco. Il foglietto parrebbe essere la scaletta di un messaggio vocale che Sempio aveva preparato per Gianluigi Nuzzi a fine gennaio 2025.

Sempio racconta il momento in cui tutto ha avuto inizio: "Io mi ricordo quando è cominciato il tutto, era una mattina, stavo uscendo dalla cucina, vado verso la sala e di punto in bianco compare la mia faccia sul televisore". La foto trasmessa durante il servizio giornalistico lo ritraeva da una serata tra amici, ma la didascalia recava una scritta che avrebbe segnato quel giorno: "Andrea Sempio indagato per omicidio".

Il biglietto conteneva appunti in stampatello recuperati dai Carabinieri in un sacco della spazzatura gettato da Sempio presso un'isola ecologica vicino al suo posto di lavoro a febbraio 2025. La sequenza di parole "cucina, sala, viso in TV, cane, campanello, cellulare, finestra da fuori" e la parola "assassino" finale sarebbero stati interpretati dagli inquirenti come la descrizione del percorso dell'omicida nella villetta dei Poggi.