Negli episodi dell'ultima settimana della serie turca Racconto di una notte, andati in onda dal 25 al 31 maggio e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Sila vuole scappare e chiede aiuto a Mahir.

Mahir, con l'aiuto di Salih, ottiene il passaporto e il biglietto aereo per Sila. Asaf racconta al nipote di aver sognato un anello che il ragazzo avrebbe dovuto consegnare a Sherazade.

Successivamente, Mahir affronta sua nonna Afet, e la accusa di essersi comportata male avendo manipolato lui e Sila. Inoltre la donna anziana ha voluto che Canfeza partisse per la Grecia.

Canfeza riceve la proposta di matrimonio da Mahir, la ragazza però, rifiuta per paura di non essere accettata dalla famiglia del ragazzo.

Selim scopre che Sila è incinta ma che il bambino non è di Kemal, e decide di rivelarlo a Mustafa.

Canfeza e Mahir si sposano.

Infine Mahir e Salih vogliono escogitare un piano per incastrare Orhan.

Nel video qui sopra, il riassunto della puntata de Racconto di una notte andata in onda dal 18 al 24 maggio su Canale 5.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google