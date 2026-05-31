La puntata di Racconto di una notte , la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza) , andata in onda domenica 31 maggio in prima serata è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Canfeza e Mahir si sposano con il rito religioso. Nel frattempo, Kursat, che assiste alla cerimonia tramite una videochiamata organizzata da Rasit, riesce a fuggire dal luogo in cui era tenuto prigioniero e si presenta improvvisamente alla villa degli Yilmaz. Afet scopre, quindi, che suo nipote ha sposato Canfeza e, colta da un malore, viene soccorsa dai domestici e accompagnata all’interno della casa.

Nel frattempo, Cabir viene a sapere che è stato Mustafa a consegnare la figlia a Selim e, in un impeto di rabbia, gli spara. Dopo il confronto alla villa degli Yilmaz, Kursat si reca da Selim proponendogli un patto: se lo aiuterà a recuperare i documenti compromettenti che possiede Rasit, lui convincerà Canfeza a restargli accanto.

Intanto Mustafa, ormai convinto di essere vicino alla fine, confessa a Sevde che il bambino che Sila aspetta non è di Kemal.

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