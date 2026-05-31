La puntata di Racconto di una notte, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza), andata in onda domenica 31 maggio in prima serata è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Nel video qui sopra, potete vedere la puntata del 31 maggio in prima serata di Racconto di una notte.
Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi di Racconto di una notte saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Canfeza e Mahir si sposano con il rito religioso. Nel frattempo, Kursat, che assiste alla cerimonia tramite una videochiamata organizzata da Rasit, riesce a fuggire dal luogo in cui era tenuto prigioniero e si presenta improvvisamente alla villa degli Yilmaz. Afet scopre, quindi, che suo nipote ha sposato Canfeza e, colta da un malore, viene soccorsa dai domestici e accompagnata all’interno della casa.
Nel frattempo, Cabir viene a sapere che è stato Mustafa a consegnare la figlia a Selim e, in un impeto di rabbia, gli spara. Dopo il confronto alla villa degli Yilmaz, Kursat si reca da Selim proponendogli un patto: se lo aiuterà a recuperare i documenti compromettenti che possiede Rasit, lui convincerà Canfeza a restargli accanto.
Intanto Mustafa, ormai convinto di essere vicino alla fine, confessa a Sevde che il bambino che Sila aspetta non è di Kemal.
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