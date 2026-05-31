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Be My Sunshine

SERIE TV01 giugno 2026

Be My Sunshine, la puntata dell'1 giugno in streaming

La puntata dell'1 giugno di Be My Sunshine, la nuova serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis
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La puntata integrale dell'1 giugno della serie turca Be My Sunshine (Ada Masali) è disponibile su Mediaset Infinity.

La serie turca con Ayça Ayşin Turan e Alp Navruz viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì alla domenica, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Be My Sunshine: la trama dell'1 giugno

Alp Navruz (Poyraz) in una scena di Be my Sunshine
Alp Navruz (Poyraz) in una scena di Be my Sunshine

Durante l’evento organizzato dallo stilista Lodos, Haziran, Poyraz e gli altri smascherano Doygun davanti a tutti.

Vengono così rivelati tutti i veri piani dell’azienda: distruggere l’ambiente e la natura dell’isola per trasformarla in una meta turistica.

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