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Be My Sunshine

SERIE TV01 giugno 2026

Be My Sunshine, le anticipazioni del 2 giugno

Ecco cosa succederà nell'episodio della nuova serie turca Be My Sunshine, disponibile da martedì 2 giugno su Mediaset Infinity
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La nuova puntata di Be My Sunshine (Ada Masali), la nuova serie turca disponibile in streaming in esclusiva su Mediaset Infinity, sarà disponibile da martedì 2 giugno.

Be My Sunshine è disponibile con un nuovo episodio pubblicato dal lunedì alla domenica in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Be My Sunshine, anticipazioni: cosa succede il 2 giugno

Alp Navruz (Poyraz) in una scena di Be my Sunshine
Alp Navruz (Poyraz) in una scena di Be my Sunshine

Dopo essere fuggito dall’ospedale, Poyraz sparisce nel nulla e tutti sull’isola si mobilitano per cercarlo.

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