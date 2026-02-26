Patrizia sottolinea che il figlio non era in pericolo imminente : "Se loro avessero controllato questo cuoricino prima di togliere il suo, si fermavano. A quest'ora mio figlio era qua con me a giocare e a correre, come ha fatto per due anni".

La mamma Patrizia Mercolino è commossa: "A quest'ora mio figlio poteva essere qua nello studio del mio avvocato solo a giocare e a correre, invece per colpa di qualcuno non c'è più . E mi chiedo: come fanno a lavorare ancora in quell'ospedale questi dottori, quelli che hanno sbagliato? Con che coraggio stanno ancora lì a lavorare, a rovinare un Monaldi intero, la reputazione di un ospedale intero ? Come fanno? Io me lo chiedo questo, me lo sto chiedendo da giorni".

L'avvocato chiarisce che il cuore non sarebbe stato stato espiantato 4 minuti prima, come annunciato: "Il cuore è arrivato alle 14:22 nel parcheggio del Monaldi. In sala operatoria ci entra alle 14:30 ancora chiuso nella box. Presumibilmente dopo due minuti la box viene aperta, quindi sono 14 minuti prima . Il cuore di Domenico viene clampato e viene praticata l'exeresi 12 minuti prima che la box entri in sala operatoria e 14 prima che venga aperta la box".

Domenico, il bimbo trapiantato con un cuore danneggiato, e la mamma

L'avvocato Petruzzi rivela: "Oggi è emerso un dato che è allarmante: pare che il dottor Oppido abbia cercato di convincere la perfusionista a cambiare l'orario sulla scheda check".

Il legale sottolinea: "Si inizia a parlare di falso in atto pubblico, di verbali falsificati, di tentativi di incutere timore reverenziale e condizionamento psicologico, cercando di far cambiare un dato su un atto pubblico a un tecnico perfusionista. Perché si continua a tenere l'attenzione su quello che è il reato colposo? La vera follia è quello che è successo dopo il 23 dicembre".

Petruzzi precisa: "Questa perfusionista è stata sentita il giorno dopo quando io avevo sollevato la questione che il Monaldi non mi aveva mandato la scheda check. Lì la procura ha mandato a chiamare la perfusionista ed è emerso questo dato".

Petruzzi spiega: "Tutti i sanitari che vengono sentiti dicono la medesima cosa in modo granitico. Ogni singolo medico dice che in tutti i trapianti, anche negli stessi trapianti precedenti del dottor Oppido, prima di espiantare il cuore, va sempre verificato l'organo arrivato e la sua idoneità. In quel trapianto non si spiega come è stato possibile che il bambino fosse rimasto a un certo punto a sterno vuoto col cuore appoggiato sul back table e la box che non doveva essere neanche ancora aperta".

Patrizia tiene a precisare: "Io conosco quell'ospedale da più di due anni perché mio figlio è entrato in quell'ospedale da quando aveva quattro mesi. Ci sono persone, dottori e infermieri professionali, sia umanamente che professionalmente. Mi fa male che tutto un ospedale intero ci stia andando di mezzo per colpa di quelle persone che hanno sbagliato con mio figlio e a me dispiace molto questo e non è giusto".

Sui fratellini di Domenico, Patrizia racconta: "Gli abbiamo solamente detto che la più piccola che Domenico non c'è più, è diventato un angioletto, però almeno non soffre più. Al grande gli ho detto la stessa cosa, però lui mi ha detto una cosa: Mamma, io ti vedo in televisione, gliela devi fare pagare".

La vicenda ha avuto inizio il 23 dicembre 2025 presso l'ospedale Monaldi di Napoli. Domenico è rimasto attaccato ai macchinari per 58 giorni ed è deceduto alle 9:20 di sabato 21 febbraio 2026.. La famiglia ha annunciato la creazione di una fondazione per sostenere i bambini in attesa di trapianto.

