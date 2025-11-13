Alessandro Venturelli, nuova segnalazione a Torino: "Quel ragazzo gli somigliava"

A Dentro la notizia, nuovi aggiornamenti nelle ricerche di Alessandro Venturelli, il 20enne scomparso da Sassuolo il 5 dicembre 2020. Una signora racconta in diretta di aver notato a Torino, per ben due volte, un ragazzo dall'aspetto molto simile a quello di Alessandro nel periodo della scomparsa.

La testimone spiega: "Mercoledì sera passavo con la macchina in via Pietro Micca e ovviamente c'era un po' di traffico, ho rallentato e sulla parte destra sotto i portici ho visto proprio la persona che avevo già visto domenica sera in un piccolo locale. Mi ha colpito molto perché mi è venuto in mente subito il viso di Alessandro, del ragazzo scomparso. Ho pensato un attimino e poi dopo vi ho contattato mentre camminavo. Poi l'ho perso anche di vista perché probabilmente avrà girato in qualche via laterale e non l'ho più visto, però mi ha dato quell'impressione. Una persona un po' trasandata con un giubbotto abbastanza largo, le maniche sembravano vuote come se le braccia le avesse all'interno e un viso abbastanza sperduto, cioè una persona che sembrava al di fuori della realtà, ecco".

La signora spiega che il dettaglio decisivo sarebbe stato il confronto con la foto originale di Alessandro, quella risalente ai giorni della scomparsa: "Effettivamente assomiglia molto alla foto che mi ha fatto vedere lei".