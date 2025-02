Mercoledì 27 febbraio, all'Allianz Stadium di Torino, va in scena l'ultimo quarto di finale di Coppa Italia, che vede di fronte Juventus ed Empoli. La sfida, in programma alle ore 21.00, sarà disponibile come tutto il resto della competizione in esclusiva in chiaro sulle reti Mediaset e in live streaming su Mediaset Infinity e sportmediaset.it. I bianconeri scendono in campo dopo la brillante vittoria conquistata in campionato sul Cagliari, dove Dusan Vlahovic è tornato al gol. Proprio il centravanti serbo, protagonista anche della rete che la scorsa stagione consegnò la Coppa Italia alla sua squadra, potrebbe sedersi in panchina per lasciare una maglia da titolare a Kolo Muani, chiamato a finalizzare le costruzioni di Conceiçao, Koopmeiners e Nico Gonzalez. In difesa, Rouhi sembra favorito per sostituire l'acciaccato Cambiaso, mentre in porta dovrebbe toccare a Perin. L'Empoli cerca una vittoria per uscire da una crisi che dura ormai da quattro partite. La squadra di D'Aversa, reduce dalla pesante sconfitta casalinga contro l'Atalanta, è approdata ai quarti di Coppa Italia dopo aver superato la Fiorentina ai rigori. Per tentare l'impresa potrebbe ritrovare dal primo minuto Colombo, mentre dietro di lui dovrebbero giocare Esposito e Kouamè. L'appuntamento con Juventus-Empoli è dunque fissato per mercoledì 26 febbraio alle ore 21.00 su Canale 5.

Coppa Italia, Juventus-Empoli: le probabili formazioni

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Weah, Gatti, Kelly, Rouhi; Thuram, Locatelli; Conceiçao, Koopmeiners, Nico Gonzalez; Kolo Muani. Allenatore: T. Motta. EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; De Sciglio, Goglichidze, Cacace; Gyasi, Henderson, Grassi, Pezzella, Kouamè, Esposito; Colombo. Allenatore: R. D'Aversa.

Coppa Italia, il programma:

Martedì 25 febbraio:

· Inter-Lazio, in diretta alle ore 21.00, su Canale 5 telecronaca: Massimo Callegari e Massimo Paganin A seguire, su Canale 5, studio condotto da Monica Bertini e con Massimo Mauro, Andrea Ranocchia, Mino Taveri e Graziano Cesari.

Mercoledì 26 febbraio:

· Juventus-Empoli, in diretta alle ore 21.00, su Canale 5 telecronaca: Riccardo Trevisani e Simone Tiribocchi A seguire, su Canale 5, studio condotto da Monica Bertini e con Alessio Tacchinardi, Stefano Sorrentino, Ivan Zazzaroni e Andrea De Marco.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE