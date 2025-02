Si riaccendono i riflettori sulla Coppa Italia, che martedì 25 e mercoledì 26 febbraio vive le ultime gli ultimi due quarti di finale. Dopo l'accesso di Milan e Bologna, uscite vincitrici dagli scontri rispettivamente su Roma e Atalanta, tocca a Inter-Lazio e a Juventus Empoli misurarsi per un posto in semifinale. Entrambi i match saranno visibili in esclusiva in chiaro su Canale 5, oltre che in streaming su Mediaset Infinity e su SportMediaset.it. Martedì 25 febbraio scendono in campo Inter e Lazio. Nella cornice dello stadio San Siro, i nerazzurri proveranno a ripetere la sofferta vittoria ottenuta in campionato sul Genoa, tentando di non farsi distrarre dal prossimo scontro al vertice in casa del Napoli. Oltre a Sommer, Simone Inzaghi dovrà fare a meno di Carlos Augusto e Zalewski sulla sinistra, mentre in attacco Correa si aggiunge a Thuram tra gli indisponibili, garantendo così una chance a Taremi e Arnautovic. In casa Lazio, reduce dal pareggio senza reti con il Venezia, Baroni deve rinunciare a Dele-Bashiru, mentre per la panchina potrebbe recuperare l'ex della partita Vecino. Davanti il più quotato è Tchaouna, supportato da Isaksen, Zaccagni e Dia.

Coppa Italia, Inter-Lazio: le probabili formazioni

INTER (3-5-2): J. Martinez; Pavard, De Vrij, Bisseck; Darmian, Zielinski, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Taremi, Arnautovic Allenatore: S. Inzaghi. LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Pellegrini, Gila, Gigot, Lazzari; Rovella, Guendouzi; Zaccagni, Dia, Isaksen; Tchaouna Allenatore: M. Baroni.

Coppa Italia, il programma:

Martedì 25 febbraio:

· Inter-Lazio, in diretta alle ore 21.00, su Canale 5 telecronaca: Massimo Callegari e Massimo Paganin A seguire, su Canale 5, studio condotto da Monica Bertini e con Massimo Mauro, Andrea Ranocchia, Mino Taveri e Graziano Cesari.

Mercoledì 26 febbraio:

· Juventus-Empoli, in diretta alle ore 21.00, su Canale 5 telecronaca: Riccardo Trevisani e Simone Tiribocchi A seguire, su Canale 5, studio condotto da Monica Bertini e con Alessio Tacchinardi, Stefano Sorrentino, Ivan Zazzaroni e Andrea De Marco.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE