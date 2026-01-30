La miniserie, una coproduzione RTI - Compagnia Leone Cinematografica, è diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi.

Colpa dei sensi è la nuova serie Mediaset con protagonisti Gabriel Garko e Anna Safroncik che debutta venerdì 30 gennaio in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

Gabriel Garko in una scena di Colpa dei sensi

Colpa dei sensi, quante puntate sono

La serie Colpa dei sensi è composta da sei puntate divise in tre prime serate. La prima puntata andrà in onda venerdì 30 gennaio su Canale 5.

Dopo la messa in onda televisiva, le puntate saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Colpa dei sensi, anticipazioni prima puntata

Il ritorno di Davide (Gabriel Garko) nella sua città natale per assistere il padre morente (Ricky Tognazzi), accusato di aver ucciso la moglie Adele, lo mette di fronte al suo passato sentimental.

Laura (Anna Safroncik), il suo grande amore giovanile, ora è sposata con il suo - vecchio - migliore amico, Enrico (Tommaso Basili) erede di una delle famiglie più ricche della città. Un ritorno che sconvolge la vita e il matrimonio dei due coniugi, scoperchiando un vaso di pandora di segreti e verità mai rivelate.

Il dubbio che il genitore non fosse il reale colpevole, porta Davide a cercare nuove risposte sia nel passato, complicato da decifrare, sia nel presente in cui ormai tante cose sono cambiate.

Tra Davide e Laura, però, scoppia di nuovo una passione travolgente, capace di superare il tempo, dando vita a una relazione che romperà ogni equilibrio.

Intanto la suocera di Laura (Lina Sastri) sente il ritorno di Davide come una minaccia, non solo per il matrimonio del figlio, ma anche per una sconvolgente verità che custodisce da anni.

Riusciranno Laura e Davide a vivere pienamente la loro passione e ad arrivare alla verità?

Colpa dei sensi, dove è stata girata la serie

Colpa dei sensi è stata girata ad Ancona, nella provincia marchigiana e a Roma.

"Il fascino ricercato tanto nella storia quanto nel cast, viene riflesso anche nella scelta delle location: le case affrescate sul porto, il Teatro dell’Aquila di Fermo, il Museo Archeologico di Ancona e il suo terrazzo. Ambienti essenziali a sostenere la nostra visione e idea di regia e narrazione. Tutto ciò è stato amplificato dalla fotografia di Tani Canevari, con cui abbiamo realizzato tanti film, e Marco Pieroni che sono riusciti a ricreare una luce abbagliante e smagliante tale da valorizzare al massimo i luoghi, i volti e gli stati d’animo del racconto", hanno dichiarato i registi Simona Izzo e Ricky Tognazzi.

