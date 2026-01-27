Da venerdì 30 gennaio su Canale 5, debutta Colpa dei sensi, la nuova serie Mediaset con Gabriel Garko e Anna Safroncik.

Colpa dei sensi, il cast e i personaggi

Gabriel Garko interpreta Davide, un colonnello dell’esercito che torna ad Ancona per rivedere il padre Vittorio. Molti anni prima, il padre è stato accusato dell’omicidio della moglie e madre di Davide, la cantante lirica Adele: l’uomo ha scontato una lunga condanna in carcere, anche se si è sempre proclamato innocente.

Anna Safroncik dà il volto a Laura, un'insegnante di canto sposata con Enrico e con il desiderio di diventare madre. Il ritorno di Davide riporta a galla un legame mai elaborato, fatto di desiderio, passione e nostalgia.

Tommaso Basili è Enrico, marito di Laura che vede il ritorno di Davide come una minaccia.

Lina Sastri interpreta Lidia, è la matriarca dei Tebaldi. Una donna autoritaria che condivide con il figlio maggiore Enrico non solo la gestione della loro impresa navale ma anche tutti i segreti di famiglia. Lidia non ha mai visto di buon occhio il matrimonio di Enrico con Laura.

Francesco Venditti è Tommaso, il vicequestore di Ancona, un uomo delle istituzioni che ha fatto della legge e dell’ordine il fulcro della propria identità.

