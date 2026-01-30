La prima puntata di Colpa dei sensi è andata in onda venerdì 30 gennaio in prima serata su Canale 5.
Potete vedere la prima puntata della serie con protagonista Gabriel Garko in streaming gratis su Mediaset Infinity e nel video qui sopra. Su Mediaset Infinity, potete scoprire la trama e il cast di Colpa dei sensi.
Il colonnello dell'esercito Davide D'Amico (Gabriel Garko) è segnato da un passato irrisolto: l'omicidio della madre Adele per mano del padre.
Dopo anni di assenza rientra ad Ancona proprio per assistere il padre, che in punto di morte gli giura di essere innocente. Davide si convince che la verità su quella tragedia sia stata trovata troppo in fretta.
Parallelamente, la sua ex fidanzata Laura (Anna Safroncik) conduce una vita tranquilla accanto al marito, l'ambizioso imprenditore Enrico Tebaldi, figlio della ricca ed ingombrante Lidia.
Un tempo Davide, Laura ed Enrico erano legati da profonda amicizia, ma il ritorno del militare incrina equilibri mai sanati. Laura cerca di resistere, ma viene sopraffatta dall'attrazione per Davide.
Le puntate di Colpa dei sensi saranno disponibili in streaming in contemporanea con la diretta televisiva su Mediaset Infinity e successivamente in streaming gratis sulla piattaforma.