Anna Safroncik e Giorgia Wurth nella serie Colpa dei sensi

La seconda puntata di Colpa dei sensi, la nuova serie con protagonisti Gabriel Garko e Anna Safroncik, andrà in onda venerdì 6 febbraio in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

Di seguito, le anticipazioni della seconda puntata di Colpa dei sensi. Su Mediaset Infinity, potete scoprire il cast e i personaggi della serie Colpa dei sensi.

Colpa dei sensi, anticipazioni della seconda puntata

Il recapito dell'anello a Lidia sconvolge Enrico al punto da spingerlo al casale, dove è determinato ad affrontare Davide: la tensione tra i due amici è palpabile.

Davide è convinto di avere le prove di chi fosse l'amante della madre e si reca con Laura a Fermo per averne conferma. Ma qualcuno sta seguendo Laura e Davide. Riusciranno a scoprire la verità?

Dove vedere Colpa dei sensi in streaming gratis

Le nuove puntate di Colpa dei sensi saranno disponibili in contemporanea con la diretta televisiva su Mediaset Infinity e successivamente in streaming gratis sulla piattaforma.

