I premi Darwin di Donatello: dal miglior look a Miss Darwin

I premi Darwin di Donatello vengono consegnati durante l'ultima puntata di Ciao Darwin per omaggiare il meglio della trasmissione

Nell'ultima puntata di Ciao Darwin 9, vengono assegnati i premi Darwin di Donatello, un riconoscimento per omaggiare il meglio di Ciao Darwin.

"Questa sera vengono consegnati i Darwin di Donatello. Sono premi che verranno conferiti alle eccellenze di queste edizioni, valutati da una commissione", spiega Paolo Bonolis.

Dal "miglior look" alla "miglior performance", Bonolis annuncia i vincitori delle diverse categorie e consegna i premi.

La prima categoria è il "miglior look" e viene vinta da Gianluca Brunno. Il premio "faccia tosta" va a Giusy Di Fratta per le sue capacità nella prova di coraggio. "Un ringraziamento speciale voglio farlo a Paolo. Solo grazie a te sono riuscita a superare la prova, non pensavo di essere così coraggiosa", dichiara la ragazza ritirando il premio.

Lucrezia Mangilli vince il premio Miss Darwin. "Grazie mille a tutti. Ci tenevo a ringraziare la redazione di Ciao Darwin perché per me Ciao Darwin è stato un bellissimo trampolino di lancio", spiega la ragazza.

