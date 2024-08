Ciao Darwin, Madre Natura quarta puntata

Dopo Aleksandra Korotkaia e Sarah Show, è Andreea Sasu la Madre Natura della quarta puntata di Ciao Darwin 9, in onda venerdì 15 dicembre e riproposta martedì 6 agosto in prima serata su Canale 5. La modella aveva impersonato Madre Natura anche nel terzo appuntamento di Ciao Darwin 9. La quarta puntata del programma vede protagonista la sfida tra le categorie della Scienza e dell'Occulto, rispettivamente capitanate da Alessandro Cecchi Paone e Giucas Casella.

Madre Natura, chi è nella quarta puntata

Andreea Sasu è nata in Romania il 27 marzo 1991. Vent'anni fa, lascia il suo Paese natale per trasferirsi in Italia, a Milano, e lavorare come modella. Nonostante la giovane età, vanta una carriera importante, durante la quale ha sfilato per molti tra i migliori stilisti al mondo e ha posato per i più grandi fotografi di moda. Andreea Sasu è già nota nel nostro Paese anche per la partecipazione a Temptation Island, in qualità di tentatrice. La modella romena è stata spesso al centro del gossip per i suoi flirt con alcuni personaggi famosi. Primo fra tutti lo stilista Philipp Plein. Andreea Sasu ha avuto poi una relazione con il pilota di MotoGp Andrea Iannone, il quale l'aveva incontrata dopo la fine della sua storia con Belen Rodriguez. Successivamente, è stata fidanzata con Riccardo Saponara, calciatore italiano del Verona.

