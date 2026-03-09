Su Mediaset Infinity è possibile approfondire tutte le novità e le nuove regole di Chi vuol essere milionario , nuovamente in onda con un format rinnovato.

Gerry Scotti

Chi vuol essere milionario - Il Torneo, chi ha vinto l'8 marzo

I tre finalisti, che hanno ottenuto il maggior numero di risposte esatte nel minor tempo durante le qualificazioni, sono Francesco, Nicolò e Guido.

Classificatosi al terzo posto nella prima fase del game show, Francesco da Saronno è il primo ad affrontare la scalata verso il milione. Il concorrente di 39 anni è un formatore e docente e fissa il suo "paracadute" a 150mila euro. Francesco sbaglia, però, la domanda da 200mila sul drink "Diamonds are Forever".

Dopo Francesco, è il turno di Nicolò, insegnante di lettere di Ottone. Anche Nicolò mette il suo paracadute a 150mila euro. Il professore arriva a leggere la domanda da 1 milione di euro sulla protesta di Kruscev, ma la sbaglia.

Guido da Verderio, esperto di comunicazione per un brand di moda, è il primo classificato alle qualificazioni del torneo. Guido decide di pareggiare il traguardo da 150mila auro e sbaglia la domanda da 200mila euro.

Avendo pareggiato i suoi avversari, Guido diventa il campione della puntata dell'8 marzo di Chi vuol essere milionario e vince 150mila euro.

