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Gerry Scotti

I tre finalisti, che hanno ottenuto il maggior numero di risposte esatte nel minor tempo durante le qualificazioni, sono Enrico, Jean Louis e Leyla.

Classificatasi al terzo posto nella prima fase del game show, Leyla da Pisa è la prima ad affrontare la scalata verso il milione. La concorrente di 38 anni è una ricercatrice di italianistica e letteratura medievale e fissa il suo "paracadute" a 200mila euro. Leyla arriva alla domanda da 1 milione su San Francesco d'Assisi, ma la sbaglia.

Dopo Leyla, è il turno di Jean Louis di Aosta, insegnante di italiano e storia. Nicolò mette il suo paracadute a 300mila euro. Il professore, però, sbaglia la domanda da 100mila euro sulle abitudini del Re Sole.

Enrico da Padova, funzionario tributario, è il primo classificato alle qualificazioni del torneo. Guido decide di mettere il traguardo a 300mila euro sbagliando, però, la domanda da 100mila euro sulla stazione spaziale cinese.

Avendo superato i suoi avversari, Leyla diventa la campionessa della puntata del 22 marzo di Chi vuol essere milionario e vince 300mila euro.

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