Domenica 1 febbraio su Canale 5 è andata in onda la nona puntata di Chi vuol essere milionario - Il Torneo . Su Mediaset Infinity è possibile approfondire tutte le novità e le nuove regole di Chi vuol essere milionario , in onda con un format rinnovato. Tra le principali novità della nuova edizione Torneo , una prima fase di qualificazione che vede confrontarsi ben dieci concorrenti in quindici domande di cultura generale: solo i migliori tre, in competizione tra loro, potranno sedersi davanti a Gerry Scotti per tentare la scalata verso il milione.

Chi vuol essere milionario - Il Torneo, chi ha vinto l'1 febbraio

I tre finalisti, che hanno ottenuto il maggior numero di risposte esatte nel minor tempo durante le qualificazioni, sono Alberto, Michael e Luigi.

Classificatosi al terzo posto nella prima fase del game show, Michael da Torino è il primo ad affrontare la scalata verso il milione. Il concorrente è un ingegnere aerospaziale e si ferma alla domanda da 50mila euro. Avendo scelto di posizionare il "paracadute" a 150mila euro, il concorrente termina la sua avventura a Chi vuol essere milionario.

Dopo Michael, è il turno di Alberto da Trecate (Novara), farmacista in un'attività di famiglia. L'avventura di Alberto si interrompe alla domanda da 150mila euro, ma raggiunge il suo "paracadute" da 100mila euro.

Luigi da Milano, redattore e giornalista, è il primo classificato delle qualificazioni del torneo ed è l'ultimo ad affrontare la scalata nel tentativo di superare Alberto. Il concorrente si ferma alla domanda da 100mila euro mancando per poco l'obiettivo del "paracadute" fissato proprio a 100mila euro.

Luigi non riesce così a superare Alberto, che vince 100mila euro.