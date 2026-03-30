Domenica 29 marzo su Canale 5 è andata in onda la nuova puntata di Chi vuol essere milionario - Il Torneo.

Su Mediaset Infinity è possibile approfondire tutte le novità e le nuove regole di Chi vuol essere milionario, nuovamente in onda con un format rinnovato.

Chi vuol essere milionario - Il Torneo, chi ha vinto il 29 marzo

I tre finalisti, che hanno ottenuto il maggior numero di risposte esatte nel minor tempo durante le qualificazioni, sono Alberto, Pietro e Massimo.

Classificatosi al terzo posto nella prima fase del game show, Massimo da Roma è il primo ad affrontare la scalata verso il milione. Il concorrente lavora in una società di consulenza economica e fissa il suo "paracadute" a 150mila euro. Massimo sbaglia la domanda da 100mila sulla data del 17 ottobre del 1931, giorno della condanna di Al Capone per frode fiscale.

Massimo non riesce a classificarsi ed è il turno di Pietro da Milano, 26 anni, che lavora in banca come art advisor. Anche Pietro mette il suo paracadute a 150mila euro.

Pietro arriva a leggere la domanda da 150mila euro e riesce a dare la risposta corretta. Il concorrente sbaglia la domanda da 200mila euro sulla storia dei premi Oscar.

Alberto da Camaiore lavora in una clinica ed è il primo classificato alle qualificazioni del torneo. Alberto arriva a leggere la settima domanda da 150mila euro sul regista Steven Spielberg. Il concorrente sbaglia la domanda e non riesce a raggiungere il traguardo di Pietro.

Pietro da Milano è il campione della puntata del 29 marzo di Chi vuol essere milionario e vince 150mila euro.

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