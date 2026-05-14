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La forza di una donna

SERIE TV14 maggio 2026

La forza di una donna 3, la puntata del 14 maggio in streaming

Il nuovo episodio della serie La forza di una donna 3 con Ozge Ozpirincci e Feyyaz Duman è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della terza stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Feyyaz Duman, è andata in onda giovedì 14 maggio nel pomeriggio di Canale 5.

Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna 3 sono disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

La forza di una donna 3: la trama del 14 maggio

Seray Kaya (Sirin) in una scena de La forza di una donna.
Seray Kaya (Sirin) in una scena de La forza di una donna.

Lo psichiatra di Sirin comunica a Jale e Enver la necessità di farle assumere i farmaci e di farla ricoverare in una struttura, per la serenità di tutti.

Sirin, ovviamente contrariata, si nasconde e non risponde al telefono.

La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il weekend alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

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