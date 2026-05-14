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Be My Sunshine

SERIE TV14 maggio 2026

Be My Sunshine, il bacio tra Poyraz e Haziran: "Ti amo"

In Be My Sunshine, Poyraz fa una romantica dichiarazione d'amore ad Haziran e i due si baciano
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Nell'episodio 36 della serie turca Be My Sunshine (Ada Masali), disponibile su Mediaset Infinity, Poyraz e Haziran sono protagonisti di uno dei momenti più romantici della serie.

Be My Sunshine: il bacio tra Poyraz e Haziran

Poyraz ha perdonato Haziran per le azioni del passato e non riesce più a nascondere tutto l'amore che prova per lei.

Al molo, Poyraz fa una dichiarazione d'amore alla ragazza: "Vedrai che io e te insieme vivremo un vero sogno. Io e te non abbiamo bisogno di nessuno. Non voglio più vivere senza di te. Te lo dirò tutti i giorni. Ti amo".

Il bacio tra Poyraz e Haziran in Be My Sunshine
Il bacio tra Poyraz e Haziran in Be My Sunshine

Dopo queste parole d'amore, Poyraz e Haziran si scambiano un bacio appassionato. "Anch'io ti amo infinitamente", dichiara Haziran.

La serie turca con Ayça Ayşin Turan e Alp Navruz viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

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